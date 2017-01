„Ik heb bij de besprekingen deze winter niet alleen over mijzelf gesproken”, zegt de oefenmeester van de koploper. „Ik heb laten weten dat ik blij ben met de andere mensen in mijn staf. Roy houdt zich bezig met aanvallend ingestelde spelers. Daar steekt hij veel energie in en dat werpt zijn vruchten af.” Feyenoord heeft de meest scorende ploeg in jaren en maakt ook meer goals dan alle andere clubs in de Eredivisie.

Van Bronckhorst: „Roy brengt zijn eigen ervaring als spits in de top mee naar de spelers. Het is ook prettig om in de staf een coach te hebben die tegelijk coach is van de beloften.”

Met Jan Wouters wilde Van Bronckhorst ook niet breken. „Jan is heel belangrijk voor mij. Stil naar de buitenwereld en veel op de achtergrond? In de trainerskamer is hij niet stil hoor! Het is waar dat hij niet veel in beeld is of interviews geeft. Maar hij laat zich achter de schermen wel degelijk gelden. Ik denk dat hij zich in deze rol het prettigst voelt. Jan is enorm ondersteunend, hij heeft als speler een grote carrière achter de rug en heeft als trainer bij veel grote clubs gezeten. Daarbij heeft hij echt voetbalverstand. En dat zie je ook terug in alle besprekingen. Het werkt hartstikke fijn.”

Ondanks al die ervaring moest Dick Advocaat er vorig jaar bij komen om Feyenoord na een dramatische reeks te helpen. Van Bronckhorst: „Zoiets had zelfs Jan nog nooit meegemaakt. Dick trouwens ook niet, maar die had als trainer toch nog veel meer ervaring dan wij allemaal. Je kon Jan en Dick ook niet met elkaar vergelijken. Maar het is niet zo dat de één kwam, omdat de ander iets niet kon.”

Feyenoord komt dit weekeinde eerder in actie dan de concurrenten. Bij winst op Willem II kan de coach mogelijk in een zetel naar de immer pittige partij tussen FC Utrecht en Ajax kijken. „Dat kijkt lekker, ja. Maar we moeten zelf winnen. Dat is belangrijker dan misstappen van anderen.”