Door de overwinning zette de ploeg van René Hake de concurrentie uit Almelo op zes punten: 27 om 21. De roodhemden staan nu zevendn. John Stegeman en zijn mannen moeten het doen met plek elf.

FC Twente deelde de gehate buurman al vroeg de beslissende tik uit. In de tiende minuut was Heracles niet scherp genoeg na een snel genomen vrije trap. Bersant Celina dribbelde op aan de rechterkant van het strafschopgebied en leverde een puike voorzet af, die door Joachim Andersen op waarde werd geschat. De verdediger kopte sierlijk raak.

Foto: ANP Pro Shots

Het gaf de thuisploeg vertrouwen, maar ondanks controle, kreeg Heracles diverse aardige mogelijkheden. De grootste was voor Samuel Armenteros, die na een goede actie echter iets te lang nodig had om tot een schot te komen. Het rollertje bleek een gemakkelijke prooi voor doelman Nick Marsman.

FC Twente leek in de 30e minuut vervolgens op 2-0 te komen, maar een treffer van clubtopscorer Enes Ünal werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Met Vincent Vermeij in het veld voor Lerin Duarte drong Heracles in het laatste half uur meer en meer aan en leek een gelijkmaker een serieuze mogelijkheid. De lange spits kreeg diverse kleine kansen, maar had het geluk niet geheel aan zijn zijde.

FC Twente zag dat er ruimte ontstond in de omschakeling, maar slaagde er niet in om de drie punten vroegtijdig veilig te stellen. Mede door een bal op de bal van Ünal bleef het bij 1-0, maar daar hoorde je na het laatste fluitsignaal niemand meer over bij FC Twente.