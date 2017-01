Christian Gourcuff, trainer van Stade Rennes, ging het verst in zijn kritiek op de Nederlander, die sinds vorig jaar hoofd technische ontwikkelingen bij de FIFA is. „Dit is de grootste onzin die ik in lange tijd heb gelezen. Het is onmetelijke bullshit. We zouden terugkeren naar de tijd dat het dorp tegen dorp was, waarbij doden vielen.”

De voormalig bondscoach van Algerije is bikkelhard in zijn oordeel. „De buitenspelregel is een uiting van intelligentie in het voetbal. Er zou geen teamgeest meer zijn als die werd afgeschaft. De regel is fundamenteel. Als je dat niet begrijpt, begrijp je het voetbal niet.”

Van Bastens oud-ploeggenoot Ronald Koeman verwoordt het netter, maar de coach van Everton is – net als Arsène Wenger (Arsenal) en Slaven Bilic (West Ham United) – dezelfde mening toegedaan. „Van Basten kijkt vaak naar andere sporten en of voetbal daarvan kan leren. Maar persoonlijk vind ik niet dat we buitenspel moeten afschaffen”, aldus Koeman.

Bilic: „Ik kan me niet voorstellen hoe het voetbal eruit zou zien. Maar mijn eerste reactie is dat het onmogelijk is. Iedereen wil naast de keeper bij de paal staan en het balletje binnentikken. Als ik het nu moet zeggen, is het ’nee’. Misschien moeten we eens een wedstrijd organiseren en het op het veld zien.” Wenger wil dat buitenspel blijft bestaan. „Het is belangrijk dat in het spel te houden.” (Mike Verweij & Jeroen Kapteijns)