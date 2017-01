Gesink: 'Op Porte staat geen maat'

Hij verscheen op de top met twintig seconden voorsprong op een groepje achtervolgers, van wie landgenoot Nathan Haas de snelste was. Robert Gesink (Lotto-Jumbo) werd negende, Tom-Jelte Slagter (Cannondale-Drapac) tiende en Wilco Kelderman finishte als nummer 11, alle drie in dezelfde tijd (23 seconden van Porte).

Gesink steeg door zijn prestatie naar de achtste plaats in het algemeen klassement, een stek voor Kelderman, en daar was hij tevreden mee. Het begin van de slotklim waarop Porte nu al voor de vierde keer op rij winnaar is geworden, viel hem zwaar. "Zoals altijd eigenlijk had ik weer moeite met het tempo. Veel mannen voor me ontploften echter mooi, terwijl ik in m’n ritme kon komen en er zo een heleboel kon oprapen. Mooi dat ik nu in de top-10 sta. Dat was zo’n beetje het doel waarvoor we naar Australië zijn gekomen", zei de ‘Condor van Varsseveld’.

Vol lof

Gesink was vol lof over de aanstaande eindwinnaar. "Op die Porte staat geen maat, dat hebben we met z’n allen kunnen zien. Dat ik uiteindelijk nog in het groepje van Chaves of er heel dichtbij over de streep kwam, is goed. Als je na drie kilometer klimmen met zo’n specialist arriveert, noem ik dat netjes. Knap dat zijn vorm zo goed is. Dat betekent wel dat hij al met kerstmis gewoon aan het trainen moet zijn geweest. En dan bedoel ik niet wat rijden, maar écht trainen. Oftewel motivatie hebben. Daaraan herken je de ware liefhebber."

"Het lijkt me sterk dat Porte later in het seizoen een rekening moet betalen voor het feit dat hij nu al zo goed is. Zo vroeg in het jaar is er nog alle tijd om je rust te pakken. Straks is het een kwestie van goed omgaan met je jetlag. Luisteren naar je lichaam, goed gas terugnemen als dat nodig is. Hij komt uit Tasmanië, dus zal er wel aan gewend zijn om dit probleem te tackelen. Ik zelf verwacht er ook geen moeite mee te hebben", aldus de Achterhoeker.