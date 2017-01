De eerste dag van de KPN/NK allround sloot Verweij vrijdag af als derde in het tussenklassement, achter Jan Blokhuijsen en Patrick Roest. De Alkmaarder won de 500 meter (36,45), maar verloor vervolgens veel tijd op de vijf kilometer (negende in 6.32,76). Blokhuijsen won die afstand in 6.20,68.

"Ik ben nog te wisselvallig”, verzuchtte Verweij (26) even later met een gezicht dat nog rood is van de inspanning. Na een sabbatical probeert hij zich terug te vechten naar de top. "Soms laat ik mooie dingen zien, maar dit past niet bij hoe ik me voel. Ik kom van ver en ik moet tevreden kunnen zijn met bepaalde dingen, maar dat is soms best lastig.”

Olympisch perspectief

Hij probeert ieder resultaat in olympisch perspectief te plaatsen. Over ruim een jaar, in Pyeongchang, moet hij pieken. Nu nog niet. Het hoge verwachtingspatroon, van de buitenwacht, maar ook van hemzelf, zit Verweij bij vlagen echter in de weg. Zeker bij wedstrijden. "Dan komt de winnaar in mij automatisch naar boven en is het shit als je bijvoorbeeld net buiten de boot valt. Ik weet dat ik rustig moet blijven. Juist dan. Maar voor een persoon als Koen is dat heel moeilijk.”

Eind december, op de NK afstanden, kwam hij slechts 0,08 seconden tekort voor een startbewijs op de 1000 meter bij de WK afstanden. "Aan de ene kant was dat zuur, aan de andere kant deed dat resultaat me goed. Ik was verbaasd dat ik alweer zo dichtbij de top zat. Het geeft aan dat ik op de goede weg ben en dat ik gewoon zo door moet gaan. Oftewel, stick to the plan. Ik pak alle wedstrijden die ik kan rijden mee als training.”

Groeien

Twee weken was dat de Gruno Bokaal. Die hij won. Dit weekeinde is het de NK allround, dat hij niet zal winnen. Verschillende wedstrijden, maar de insteek van Verweij is hetzelfde. "Alles draait om groeien. Om wedstrijdritme opdoen, rondjes rijden en overload draaien. Ik train gewoon door. Dat maakt dat de resultaten in wedstrijden soms wat minder zijn, maar het gaat me toch pas om volgend jaar. Ik ben nu al fit en sterk, maar ik mis gewoon nog wedstrijdritme. Daar werk ik aan. Ik moet schaatsen. Zoveel mogelijk.”