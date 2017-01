KNVB komt amateurs tegemoet

In Zeist zijn partijen bij elkaar gekomen en de uitkomst is dat de KNVB gaat studeren op een nieuw voorstel aan de clubs. "Dat moet gebeuren in overleg met een vertegenwoordiging van de clubs die zowel voor als tegen zijn", zegt een woordvoerder van de KNVB. "Want er zijn ook clubs die zich al akkoord hadden verklaard met de licentie-eisen. Het is duidelijk dat we snel een oplossing willen aandragen."

Doorbraak

De twintig clubs die weigeren om halve profclubs te worden en zich beroepen op hun amateurstatus, spreken van een voorlopige doorbraak. "Het was een buitengewoon goed en constructief gesprek. De KNVB heeft onze bezwaren aangehoord en begrijpt onze zorgen”, zegt UDI’19-voorzitter Paul Rüpp. Er gaat haast worden gemaakt. Op 21 maart staat de bondsvergadering op het programma. De voorstellen moeten dan besproken zijn en kunnen dan worden aangenomen.

Vandaag lanceert Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal, een ander pittig dossier bij de ledenraad van de KNVB. Er moet in de vergadering worden besproken of de nieuwe wedstrijdvormen bij de jeugd worden aangenomen en zo ja, wanneer die dan ingaan. Daarover woedt nog altijd een grote discussie. De KNVB claimt groot onderzoek te hebben gedaan en goede ervaringen te hebben, terwijl het gros van de amateurclubs in Nederland geen enkele ervaring heeft opgedaan. De ledenraad van de KNVB moet zich daar over buigen en de voorstellen bespreken, en uiteindelijk moet daar vandaag een besluit over komen.

Wim Jansen

Daarnaast gaat de KNVB voorbij aan de expertise van oud-international Wim Jansen, die heeft gewaarschuwd dat de bond kiest voor het verkeerde opleidingsmodel bij de jeugd. "Kinderen moeten leren ruimte te zien. Kleine partijtjes zijn voor op het trainingsveld", zei hij eerder in TELESPORT.