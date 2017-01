De Zwitserse Lara Gut moest 0,15 seconde toegeven op Vonn, die pas haar tweede wedstrijd van het seizoen skiede. De Duitse Viktoria Rebensburg eindigde als derde.

Voor Vonn was het haar 77e wereldbekerzege, waarmee ze nog negen overwinningen af is van het record van de Zweed Ingemar Stenmark. De skivedette was er bijna een jaar uit door een knieblessure en een armbreuk die ze opliep in voorbereiding op dit seizoen.