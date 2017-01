Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Pliskova met de schrik vrij in Melbourne

52 min geleden ANP

De Tsjechische tennisster Karolina Pliskova is zaterdag ontsnapt aan uitschakeling in de derde ronde op de Australian Open. De nummer vijf van de plaatsingslijst versloeg de Letse Jelena Ostapenko in drie sets: 4-6, 6-0, 10-8.