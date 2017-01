Morgan (27) is één van de beste voetbalsters van de wereld en hét boegbeeld van het Amerikaanse elftal. Sinds deze winter speelt de aanvalster bij Olympique Lyon. Via twitter vertelt ze Memphis dat hij welkom is.

Foto: Instagram Alex Morgan

Lyon-president Jean-Michel Aulas trok deze week al een vergelijking tussen Memphis en Morgan: "Net als bij het aantrekken van Morgan voor het vrouwenteam, hopen ze dat we door Memphis niet worden teleurgesteld."