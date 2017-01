Spektakel op Anfield: afgang Wijnaldum en co

Het was het duel tussen de meeste scorende ploeg in de Premier League en de ploeg die de meeste tegentreffers krijgt. Maar in de eerste helft kwam Liverpool tot geen enkel schot op doel. Swansea was dichter bij een treffer en raakte, met wat fortuin, zelfs de paal. Doelpunten vielen er voor rust niet, maar dat was na de pauze wel anders.

Fernando Llorente zette Swansea binnen acht minuten op een 0-2 voorsprong. De lange Spanjaard was de twee centrale verdedigers van Liverpool (Klavan en Lovren) tot twee keer toe eenvoudig de baas. Bij de eerste treffer met een hard schot na een corner, bij de tweede met een harde kopbal.

Roberto Firmino

Liverpool stelde er tot dan weinig tegenover, maar nog geen twee minuten na de 0-2 kopte Roberto Firmino de 1-2 binnen. De gelijkmaker viel vijf minuten later en kwam ook al op naam van de Braziliaan. Na een hoogstandje van Wijnaldum nam Firmino de bal aan op zijn borst om hem vervolgens zonder stuit binnen te schieten. De aanvaller leek niet helemaal meer te beseffen dat het pas de gelijkmaker was en moest door zijn ploeggenoten gemaand worden zijn feestje af te breken en de jacht op de zege in de zetten.

Een woedende Jurgen Klopp zag zijn ploeg echter opnieuw een doelpunt weggeven. Tot ongeloof van de Duitse manager mocht Gylfi Sigurdsson geheel ongehinderd de 3-2 binnenschieten. Liverpool zocht vervolgens de aanval, raakte nog de lat, maar verloor voor het eerst in 18 duels weer eens op Anfield. Fer wist in de slotfase de aandacht nog op zich gericht te krijgen door eerst geel te pakken voor een schwalbe en vervolgens geblesseerd uit te vallen.

Chelsea

Voor Swansea zijn de drie punten bijzonder welkom. De club uit Wales steeg naar de 'veilige' 17e positie in de Premier League. Liverpool lijkt de titel definitief te kunnen vergeten. Het gat met koploper Chelsea is opgelopen tot 10 verliespunten.