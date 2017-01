Sánchez wil FC Utrecht-fans de mond snoeren

"Temperamentvolle supporters ben ik als Colombiaan wel gewend", zegt Sánchez op de clubsite. "Het motiveert me ook. Het geschreeuw en gescandeer van fans van de tegenstander is voor mij meer een prikkel dan een hindernis. Met goed voetbal kan je ook hen de mond snoeren. Dat is het mooiste. Bovendien kan ik ook heel erg opleven van het geluid van onze eigen supporters. Samen met hen hebben we hetzelfde doel: winnen. Het voelt als een soort samenwerking om daar samen met de fans voor te knokken. Heel mooi vind ik dat."

De verdediger merkt dat de Ajax-spelers steeds meer aan elkaar gewend raken. "We trainen heel intensief en spelen veel wedstrijden. Daardoor hebben we als ploeg meer ervaring gekregen. We hebben elkaar in de afgelopen maanden steeds beter leren kennen en dat zie je terug in onze wedstrijden. De neuzen wijzen dezelfde kant op en iedereen is ontzettend gemotiveerd. Met onze gretigheid en kwaliteit moeten we aan het einde van dit seizoen de schaal naar Amsterdam halen.''