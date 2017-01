Jeffrey Bruma speelde wel de hele wedstrijd voor VfL Wolfsburg, dat pas in de slotfase met een doelpunt van Mario Gomez afstand nam van de bezoekers. VfL Wolfsburg speelde bijna een uur met een man meer omdat Albin Ekdal al in de 34e minuut zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg.

Borussia Dortmund

Ook Borussia Dortmund stond tegen Werder Bremen ruim een helft met een voetballer meer op het speelveld. Jaroslav Drobny werd in de 39e minuut uit het veld gestuurd bij de thuisploeg na een wilde tackle op Marco Reus. André Schürrle bracht Borussia Dortmund op voorsprong. Fin Bartels maakte gelijk terwijl Werder al met tien man speelde. Vervolgens stelde Lukasz Piszczek de zege van Borussia Dortmund alsnog veilig: 1-2.

Foto: EPA

Hoffenheim

Jeffrey Gouweleeuw en Paul Verhaegh verloren met FC Augsburg van TSG 1899 Hoffenheim (0-2), dat dankzij zeven zeges en tien remises nog ongeslagen is in de Bundesliga. Sandro Wagner en Andrej Kramaric scoorde voor de ploeg die zaterdag in ieder geval voor een dag als nummer drie van de Bundesliga door het leven gaat.

Guido Burgstaller bezorde Schalke 04 in de slotfase een zege op FC Ingolstadt 04 (1-0). Klaas-Jan Huntelaar is nog steeds geblesseerd en moest toekijken. Het duel tussen SV Darmstadt 98 en Borussia Mönchengladbach leverde geen doelpunten op.