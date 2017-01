Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Tottenham heeft Janssen weer niet nodig

50 min geleden ANP

Vincent Janssen is even op een zijspoor bij Tottenham Hotspur beland. Trainer Mauricio Pochettino heeft de spits zaterdag ook niet nodig in de uitwedstrijd tegen Manchester City. Hij heeft opnieuw zelfs geen plaats op de bank vrijgemaakt voor de Nederlander.