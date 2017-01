"Het was niet heel erg dat we pas laat scoorden, want daardoor had Palace amper tijd meer om gelijk te maken. Het was een verdiende zege", aldus Koeman.

Foto: Reuters

Volgens de Nederlander hadden The Toffees echter wel meer moeten scoren. "We speelden goed en hebben het vijandige doel veelvuldig onder schot genomen, maar hun doelman speelde sterk."

Everton staat momenteel stevig op de zevende plaats in de Premier League. Koeman en co hebben 36 punten. Nummer zes Manchester United staat op 41, terwijl achtervolger West Bromwich Albion een totaal van 32 heeft.