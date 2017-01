Invaller Mathias Pogba maakte in de slotfase een doelpunt van Derrick Luckassen ongedaan: 1-1.

De AZ-verdediger had zijn ploeg in de 54e minuut op voorsprong gezet via een rake kopbal. Pogba was drie minuten voor tijd, tot afgrijzen van het thuispubliek, ook trefzeker met het hoofd.

In de blessuretijd werd Sparta-trainer Alex Pastoor nog naar de kant gestuurd door scheidsrechter Dennis Higler, maar doelpunten vielen er niet meer in het AFAS Stadion.

AZ bleef daardoor vijfde met 32 punten uit 19 wedstrijden. Sparta steeg een plekje en staat nu veertiende. Het gat met nummer vijftien Excelsior is twee punten, maar de stadsgenoot speelt zondag nog. Go Ahead Eagles is dan de tegenstander op Woudestein.