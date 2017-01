'Even zand in de motor bij Feyenoord'

Het gelovige dorpje Cothen is in rep en roer vanwege een pikante foto van het dameselftal van de plaatselijke voetbalclub.

01:33

Isa-Bella (19) lijdt aan een vreselijke ziekte waarbij haar been enorm opzwelt. Haar verhaal zie je in My Legs Won’t Stop Growing, zondag 21.00 uur op TLC.