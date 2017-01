"Het was gewoon een zuiver doelpunt. Ik sneed ook nog naar binnen om op een lijn met de verdediging te blijven. Ik ben later naar de scheidsrechter gegaan. Hij zei dat ik te snel was. Ik baal hier van, want ik probeer elke week te scoren of een assist te geven. Ik wil belangrijk zijn", aldus Elia bij FOX Sports.

Door de zege op Willem II legde Feyenoord de druk weer bij concurrenten Ajax en PSV, die zondag tegen FC Utrecht en sc Heerenveen aantreden. "De schaal is nog ver, ver weg. Er komen nog belangrijke weken en we moeten van wedstrijd naar wedstrijd leven. De eerstvolgende is Vitesse voor de beker en die moeten we gewoon winnen, want dan zijn we weer dichter bij een finale."