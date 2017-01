Topschutter Rooney: 'Leuk om aan mijn kinderen te vertellen'

De 31-jarige Rooney bewaarde zijn jubileumtreffer voor de derde minuut van de blessuretijd van het uitduel met Stoke City. De treffer leverde United slechts een gelijkspel op (1-1). "Het is moeilijk om blij te zijn na dit teleurstellende gelijkspel. Ik vind mezelf ook meer een teamspeler. Maar als ik ooit stop, dan is dit wel leuk om aan mijn kinderen te vertellen.''

Charlton liep na het duel meteen naar de kleedkamer om Rooney te feliciteren. "Ik stopte toen ik 35 jaar oud was'', zei hij. "Rooney kan een record neerzetten waar heel veel jaren geen speler van onze club bij in de buurt kan komen. Hij was echt de aangewezen man om mij af te lossen.''