LIVE EXTRA - Ajax aan de bak bij FC Utrecht

Met een achterstand van acht punten op koploper Feyenoord, dat zaterdag met 1-0 won van Willem II, kan Ajax zich niet veel misstappen meer permitteren in de titelrace.

Om 14:30 uur is het dan de beurt aan Excelsior dat Go Ahead Eagles ontvangt en NEC dat Roda JC op bezoek krijgt.

Hert voetbalweekeinde wordt afgesloten door PSV dat het in eigen huis moet opnemen tegen sc Heerenveen. De Friezen staan op de vierde plaats in de eredivisie, met vijf punten minder dan nummer drie PSV. De landskampioen begon de tweede helft van de competitie door vorige week met 2-0 te winnen van Excelsior. Trainer Phillip Cocu van PSV kan zondag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen weer beschikken over Oleksandr Zintsjenko. De speler uit Oekraïne heeft afgerekend met blessureleed.

Volg alle eredivisieduels van minuut tot minuut via onze Live Widget.