Grootse zege Federer

56 min geleden

Roger Federer heeft zich bij de laatste acht tennissers van de Australian Open geschaard. De viervoudig winnaar in Melbourne bleek zondag te sterk voor Kei Nishikori. In een grillige partij trok Federer in de vijfde en beslissende set aan het langste eind: 6-7 (4-7) 6-4 6-1 4-6 5-3.