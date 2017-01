"Een geweldige wedstrijd. Ik ben blij dat ik er onderdeel van uit maakte", zei Federer. De na zijn zes maanden teruggekeerde tennisser boekte zijn 200e zege op een toptienspeler in zijn loopbaan. Al zag het daar in de beginfase niet naar uit.

Nishikori stond in een mum van tijd met 4-0 in games voor. "Ik speelde niet eens slecht. Hij las mijn service goed en misschien serveerde ik ook niet geweldig. Ik verloor die set bijna met 6-0. Vanaf dat moment kon het niet slechter", zei Federer.

In de volgende ronde stuit hij op Mischa Zverev, die voor een sensationele zege op Andy Murray zorgde. "Ik heb zijn wedstrijd gezien, ongelooflijk. Ik had het nooit gedacht, maar uiteindelijk was het verdiend. Dit is moeilijk voor Andy, maar hij gaat hier zeker nog wel een keer winnen", besloot Federer.

Hij trof Zverev voor het laatst tijdens het ATP-toernooi van Halle in 2013. Destijds won Federer met twee keer 6-0, een zeldzaamheid.