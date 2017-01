Schöne had na een uur spelen Ajax al op voorsprong moeten zetten. De middenvelder legde aan voor een strafschop, maar schoot ruim over. De Amsterdammers kregen een penalty, nadat Nacer Barazite hands had gemaakt. De Deen speelde dus een hoofdrol in de altijd beladen wedstrijd tussen Utrecht en Ajax.

Foto: ANP Pro Shots

De Amsterdammers hadden de laatste zeven wedstrijden bij Utrecht niet gewonnen. Er leek dus een achtste bij te komen, maar door de wonderschone goal van Schöne werd dat dus voorkomen. Ajax leed hierdoor ook niet, opnieuw, puntenverlies in de eredivisie. De achterstand op koploper Feyenoord blijft vijf punten.

Het was een leuke wedstrijd in de Domstad. Ajax was vanaf de eerste minuut bij de les en was de bovenliggende partij. Toch was de eerste grote kans voor de thuisploeg, Richairo Zivkovic raakte de lat. Voor rust zette de ploeg van Erik ten Hag nog flink aan, maar een doelpunt bleef uit. Na de pauze had Ajax het heft in handen.