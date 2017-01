"Toen de penalty nog niet was genomen, had ik er vertrouwen in, daarna was het even spannend", vertelde Veltman met een glimlach aan FOX Sports. "Er gingen gevoelens spelen zoals: het al toch niet dat die goal niet valt. Uiteindelijk maakte hij (Schöne, red.) het ruimschoots goed."

Veltman toonde zich niet onder de indruk van het verweer van Utrecht. "Dat vond ik wel meevallen. Ik had meer druk van Utrecht verwacht. Ik vond ze tammer dan in andere wedstrijden", verklaarde de Oranje-international, die met Ajax vijf punten minder heeft dan koploper Feyenoord.

Een kwartier voor tijd haalde Ajax-trainer Peter Bosz centrale verdediger Davinson Sanchez naar de kant. Jongeling Matthijs de Ligt verving de Colombiaan. "Ik vroeg nog waarom hij werd gewisseld. In onze communicatie zei hij dat er niet veel aan de hand was. Mooi voor Matthijs, natuurlijk. Die viel goed in", aldus Veltman.