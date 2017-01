Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Cambuur mist topschutter in bekerduel

35 min geleden ANP

SC Cambuur moet het woensdag in de confrontatie met FC Utrecht in de kwartfinale van het bekertoernooi stellen zonder topschutter Sander van de Streek. De middenvelder, al goed voor twaalf doelpunten in de Jupiler League, heeft zaterdag een hamstringblessure opgelopen tijdens het gewonnen duel met Jong PSV (0-2).