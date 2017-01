Wüst stond na drie afstanden tweede in het klassement, op slechts 0,05 seconde van De Neeling. Op de afsluitende tweede 1000 meter stelde de vijfvoudige wereldkampioene allround overtuigend haar eerste gouden medaille veilig op de Nederlandse sprintvierkamp. Ze zegevierde in een tijd van 1.15,76.

De Neeling reed tegen Wüst slechts de vierde tijd (1.17,43). Ze zakte daardoor naar de derde plek in het eindklassement. Anice Das veroverde zilver, nadat ze op de 1000 meter de derde tijd had neergezet (1.17,20).

"Mooi dit. Deze had ik nog niet. Jorien ter Mors en Marrit Leenstra waren er natuurlijk niet, maar goed, als ze er niet zijn, kun je ze ook niet verslaan", aldus Wüst tegenover de NOS.

"Ik had stiekem alleen wel verwacht dat mijn tijden iets sneller zouden zijn. Vandaag lukte het net niet, mede door mijn grote hoeveelheid trainingsarbeid. Hopelijk kan ik met wat rust nog wat sneller. Dat hoeft in principe maar één keer, op 4 maart in Hamar, tijdens de wereldkampioenschappen allround."

Het WK sprint gaat Wüst vanwege dat toernooi waarschijnlijk niet rijden. "Ik vind sprinten heel leuk, maar ben er niet heel goed in. Het is een utopie om daar heel goed te rijden. Ik ben ook bang dat het ten koste gaat van het WK allround, dat een week later is. Ik wil gewoon wereldkampioen allround worden."