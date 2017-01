Op het moment dat Shkodran Mustafi The Gunners na een uur voetbal aan een voorsprong hielp leek er niks aan de hand voor Arsenal, maar in het vervolg maakte Granit Xhaka het The Gunners bijzonder lastig. De Zwitser van Arsenal kwam oliedom invliegen en kon vijf minuten na de openingsgoal de kleedkamer opzoeken.

In de blessuretijd leek Andre Gray vanaf de penaltystip de gasten een punt te bezorgden, maar in de 98e minuut besliste Alexis Sanchez anders. De Chileen knalde ook raak vanaf de stip en maakte Robin van Persie een record afhandig. De Nederlander scoorde in 2011 tegen Liverpool één seconde eerder in de blessuretijd, ook uit een penalty.

Foto: AFP

Arsenal staat tweede met een achterstand van vijf punten op Chelsea. The Blues nemen het zondagavond op tegen Hull City.