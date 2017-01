"Maar zulke wedstrijden moet je ook winnen. We hebben de ballen er in de slotfase wat meer ingepompt." Dat PSV nog won, had Van Ginkel ook niet meer verwacht. "Ik had ook niet verwacht dat Heerenveen met 3-2 voor zou komen in de tweede helft", omschreef hij de krankzinnige wedstrijd in Eindhoven.

PSV kreeg namelijk in de tweede helft via Pereiro dé kans om op 3-2 voorsprong te komen. De Uruguayaan miste alleen een strafschop. Even later nam Heerenveen een voorsprong. Van Ginkel zette beide ploegen dus weer op gelijke hoogte. "Ik kon hem mooi inglijden. Gelukkig wonnen we de wedstrijd nog. Anders was de gemiste strafschop een hele dure geweest."