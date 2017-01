De Nederlandse aanwinst viel zondag in het competitieduel met Olympique Marseille in de 79e minuut in. Op dat moment hadden zijn ploeggenoten al een 3-1 voorsprong gepakt. Depay, die voor 20 miljoen euro overkwam van Manchester United, hielp zijn team die stand vast te houden.

De doelpunten kwamen in Lyon van Mathieu Valbuena en Alexandre Lacazette (twee). Matheus Doria deed namens de uitploeg nog iets terug.