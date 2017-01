De schaatser van LottoNL-Jumbo zit niet bij de ploeg die de selectiecommissie van de KNSB zondagavond heeft bekendgemaakt.

De dertigjarige schaatser sloeg eerder dit seizoen al de wereldbekerwedstrijden in Astana en Heerenveen over. Ook ontbrak hij dit weekend bij het NK allround in Heerenveen.

Kramer richt zich volledig op de WK afstanden in februari op de olympische baan in het Zuid-Koreaanse Gangneung en het WK allround, dat in maart in het Noorse Hamar plaatsvindt.