Het is voor directeur spelersbeleid Marc Overmars te hopen dat er snel witte rook komt, want ook zondagmiddag in stadion Galgenwaard was Schöne van onschatbare waarde. De Deen maakte vlak voor tijd de enige treffer in de Domstad. Gezien de statistieken van de afgelopen jaren, was dat een enorme opluchting voor Peter Bosz en zijn spelers.

'Veel vertrouwen'

Schöne over de titelstrijd: "Met acht punten verschil, was het gat wel heel groot geworden, ja. Nu is het nog steeds vijf punten en te overzien. Dit zijn wel heel moeilijke uitwedstrijden die je uiteindelijk kampioen kunnen maken. De zege geeft hartstikke veel vertrouwen. Nu moeten we door en hopen dat Feyenoord en PSV ook een keer wat laten liggen."