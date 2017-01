"Dat is geweldig", vertelde Nadal zijn zege op Gael Monfils. "Ik verloor in de kwartfinales in Brisbane, maar het goede nieuws was dat we de kans kregen om Sydney te bezoeken. Daar was ik ook nog nooit geweest. We hebben genoten."

Vervolgens kreeg Nadal de lachers op zijn hand in gesprek met oud-tennisser Jim Courier. "Mijn vriendin heeft na tien jaar een wildcard (uitnodiging door organisatie, red.) gekregen om hier te komen", grapte de Mallorcaan. "Ik ben er stil van. Zit ze niet eens in het hoofdtoernooi?", reageerde Courier gevat. "Laten we hier maar stoppen", besloot Nadal met een brede glimlach. Bekijk hier de beelden.

Foto: Reuters

Nadal staat voor het eerst sinds Roland Garros 2015 weer in een kwartfinale van een grandslamtoernooi. "Ik zal heel goed moeten serveren en wachten op kansen", zei hij over zijn partij tegen Milos Raonic. "Hij is een topspeler met een fantastische service.''