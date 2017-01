De manier waarop Vitesse zich in Groningen met name na rust presenteerde, stemde in aanloop naar de bekerclash alsnog enigszins tevreden.

Maikel van der Werff, de man die zijn ploeg met een paar overtuigende intercepties extra op scherp probeerde te zetten, kan haast niet wachten op het treffen met de koploper van de Eredivisie. "Hier leven we al een tijdje naar toe. Er wordt vaak gezegd dat je het van wedstrijd tot wedstrijd moet bekijken, maar dat is onzin. Dit wordt echt een mooie pot. En in die beker kan alles gebeuren.”

Dat weet Van der Werff (27) als geen ander. De oud-speler van PEC Zwolle heeft met een gewonnen beker en verloren finale een palmares waar heel Vitesse jaloers op is. "Met het spelniveau van vorige week tegen FC Twente en de inzet van de tweede helft in Groningen, ben ik ervan overtuigd dat we een goede kans maken. De wedstrijd in De Kuip vorige maand ben ik niet vergeten. Toen speelden we een prima wedstrijd, maar gaven we twee cadeautjes weg. Anders had ik het nog willen zien. Wij zijn echt niet bang voor Feyenoord.”