Venus Williams naar halve finales Melbourne

57 min geleden ANP

Venus Williams heeft de halve finales van de Australian Open bereikt. In de kwartfinales versloeg ze de als 27e geplaatste Russin Anastasia Pavljoetsjenkova in twee sets. In de tweede set was wel een tiebreak nodig om een winnaar aan te wijzen: 6-4 7-6 (7-3).