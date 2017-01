premium

Havenaar terug bij ADO Den Haag

57 min geleden ANP

Aanvaller Mike Havenaar is bij ADO Den Haag teruggekeerd op het trainingsveld. Hij keerde onlangs terug uit zijn geboorteland Japan waar hij door een virusinfectie enige tijd in het ziekenhuis moest verblijven. Zijn rentree in de eredivisie laat volgens een woordvoerder van de Haagse club nog even op zich wachten.