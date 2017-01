"Zeker door het wegvallen van Ron Vlaar denk ik dat het voor de groep prettig is dat ik weer terug ben”, stelt Van Eijden (28)."Ik breng onder meer ervaring en bepaalde leiderschapskwaliteiten mee, waarmee ik de jongens kan aansturen van achteruit.”

Vooral in het duel van vanavond, waar veel druk op staat, kan hij daarmee van grote waarde zijn voor AZ. „We kennen de sterke voorhoede van Heerenveen allemaal en hebben Reza natuurlijk ook drie keer zien scoren tegen PSV. We hebben een plan klaarliggen om hun voorhoede te bestrijden, maar het zal best een strijd worden.”

Het was voor Van Eijden de eerste keer dat hij zo lang in de lappenmand zat. De centrumverdediger geeft toe dat hij het bij vlagen best moeilijk heeft gehad. „Ik wist van tevoren dat het een lastig te behandelen blessure is en dat je heel geleidelijk aan de kracht terug moet krijgen. Maar vooral in het begin had ik perioden waarin ik dacht: het schiet niet op, het gaat niet vooruit. Ondertussen zie je je ploeggenoten elke dag naar buiten gaan en mis je hartstikke mooie wedstrijden. Dat is zwaar, maar aan de andere kant leer je daardoor wel omgaan met tegenslag. Dit soort trajecten word je mentaal sterker van.”

Afgaande op de laatste training lijkt Van den Brom een aantal wijzigingen te gaan doorvoeren in zijn basisopstelling ten opzichte van de wedstrijd tegen Sparta (1-1). Al wilde hij dat niet bevestigen. „Als trainer neem je natuurlijk wel de wedstrijden mee die je hebt gespeeld”, vertelt Van den Brom. „Tegen Sparta speelden we waardeloos en er staat tegen Heerenveen heel veel op het spel. Bovendien heb ik afgezien van Ron Vlaar een hoop andere opties. Daar kun je gebruik van maken. Niets meer, niets minder.”

Een van de doelstellingen van AZ voor dit seizoen is om minimaal de bekerfinale te halen. Voor Van den Brom is het dus in persoonlijk opzicht ook een belangrijk duel, zeker gezien het feit dat hij nog altijd geen duidelijkheid heeft over een eventuele contractverlenging. Zelf legt hij dat verband echter niet. „Dat vind ik onzin. Ik wil ook heel graag naar de Kuip, maar dat heeft puur met mijn sportieve ambities te maken. De rest kan ik me geen zorgen over maken. Je kunt niet meer doen dan je best, zeg ik altijd.”

Ondertussen hebben zijn assistenten Dennis Haar en Leeroy Echteld wel te horen gekregen dat AZ hun aflopende contracten wil verlengen. Van den Brom: „Ik ken het beleid van de club en weet waar we met z’n allen mee bezig zijn. Ik vind dit een goede stap van AZ en het geeft ook duidelijkheid naar de jongens toe. Prima.”