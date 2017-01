"Daar heb ik in de A1 van Ajax en bij Jong Ajax gespeeld, maar daarna nooit meer. Het bevalt me wel goed, omdat je het spel voor je hebt en veel aan de bal komt”, aldus de 30-jarige Schilder.

SC Cambuur kende dit seizoen een valse start maar is onder het nieuwe trainersduo Sipke Hulshoff en Arne Slot bezig aan een gestage opmars. „Voor Jupiler League-begrippen hebben we een goed voetballende ploeg”, aldus Schilder. „We hebben aardig wat punten gepakt de laatste tijd. De KNVB-beker is ook een hoofddoel, nu we zo dicht bij de halve finale zijn.” Pas één keer eerder, in 1961, wist SC Cambuur de halve finale van het bekertoernooi te bereiken. Ajax was toen met 7-4 te sterk.

SC Cambuur mist vanavond aanvoerder Sander van de Streek, die een hamstringblessure heeft. Stefano Lilipaly is door de Friezen gisteren overgenomen van Telstar en de Indonesische international is direct inzetbaar tegen FC Utrecht.