Het land is in oorlog, hoe was jouw situatie?

„Net als alle clubs uit het oosten weken wij uit naar Kiev, zo’n 900 kilometer verderop. Daar zaten we in een hotel. Al reisden we dan soms alsnog acht uur met de trein voor een uitduel. In ons team zaten veel jongens die tegen de Russische grens aan wonen en dus pro-Poetin waren in het hele verhaal. Al praatte niemand bij ons echt over de problemen.”

Je bent een volle De Kuip gewend, hoe was dat in Oekraïne?

„We speelden door de hele situatie bijvoorbeeld tegen Shakhtar Donetsk voor 700 man, thuis. Het was financieel goed ben ik eerlijk, maar dát was niet best. De zondag ervoor troffen we dezelfde jongens die donderdag in de Europa League speelden met Shakhtar. Ik heb zelden tegen zulke goede spelers gespeeld, niet normaal. Die ploeg zou in Nederland zo kampioen worden. Een beetje te vergelijken met toen we met Feyenoord tegen Dinamo Kiev speelden.”

Na Feyenoord en PEC Zwolle is je carrière anders verlopen dan gedacht.

„Van tevoren verwacht je dit niet, maar het was leerzaam en ik heb nergens spijt van. Bij Perth Glory in Australië heb ik bijvoorbeeld een fantastische tijd gehad. Al had ik na PEC opties waar ik wellicht op had moeten ingaan, maar achteraf weet je ook niet hoe dat zou hebben uitgepakt. Ik hoefde nu niet ten koste van alles ergens naartoe. Het moet ook voor de familie goed zijn. Dit is dichtbij en het is mooi om jongens als Ruben Schaken, die ik na onze tijd bij Feyenoord ook nog wel eens sprak, weer te zien.”

Je bent nu 30 jaar. Zie je dit als laatste kans?

„Op die manier wil ik er niet tegenaan kijken, want met forceren blokkeer je jezelf alleen maar. Heeft ADO niets te bieden? (lacht) Ik kom hier niet om geld op te halen, maar wil weer lekker voetballen.”

Naast Fernandez trainen ook Jan Wuytens en Donny Gorter de komende dagen mee. Aaron Meijers en Dion Malone maakten hun rentree in het oefenduel met Westlandia, waarin ook proefspeler Abel Tamata meedeed.