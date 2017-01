De 30-jarige tweelingbroer van olympisch kampioen Michel Mulder maakte indruk met onder meer zijn twee 1000 meters: 1.10,01 en 1.09,14. „Ronald heeft zichzelf versteld doen staan op die afstand”, denkt Valentijn. „Als het bij hem loopt, vind ik hem in potentie een betere schaatser dan Michel, die geen beste tijden doormaakt. Ronald is natuurlijk jarenlang in sportief gevecht geweest met zijn broer, waarbij het hem telkens niet lukte om te winnen. Nu komt het er eindelijk uit. Dat is een teken dat Ronald zich geweldig aan het ontwikkelen is. Mooi voor hem. Ik hoop dat hij deze lijn kan doorzetten op de WK sprint in Calgary, eind februari. Daar zal hij nog harder moeten rijden op de 1000 meter om mee te kunnen doen om de prijzen.”

De voormalig sprinter vindt dat er iets moet veranderen aan de opzet van het programma bij de NK allround en sprint. „Er is al veel over gesproken, maar ik vind sowieso dat de vrijdagmiddag niet meer ingezet mag worden als wedstrijdmoment”, aldus Valentijn. „Als je de vrijdag wilt gebruiken, dan vanaf 19.00 uur, zodat je nog kans maakt op een goed gevuld stadion. Maar feit blijft dat zaterdag en zondag de beste wedstrijddagen zijn. Ook afgelopen weekend zag je dat weer. Ondanks het mooie schaatsweer buiten waren er twee dagen lang veel toeschouwers aanwezig.”

Ab Krook: ,,Zonder de absolute toppers van Nederland een mooi en spannend NK. Wel over nadenken om het over twee dagen te houden.”

Ronald Mulder 10

Jan Smeekens 7

Jan Blokhuijsen 6

Patrick Roest 5

Marcel Bosker 2



Ireen Wüst 10

Marije Joling 7

Anice Das 6

Sanneke de Neeling 4

Yvonne Nauta 3

Annamarie Thomas: ,,Mooi hoe de neosenioren bij de mannen het erg goed doen.”

Ronald Mulder 8

Jan Blokhuijsen 8

Patrick Roest 5

Jan Smeekens 5

Marcel Bosker 4

Ireen Wüst 10

Marije Joling 7

Yvonne Nauta 5

Anice Das 5

Carlijn Achtereekte 3

Christine Aaftink: ,,Twee nieuwe kampioenen op de sprint.”

Ronald Mulder 9

Jan Blokhuijsen 9

Jan Smeekens 5

Patrick Roest 5

Pim Schipper 2

Ireen Wüst 9

Marije Joling 9

Anice Das 5

Yvonne Nauta 5

Sanneke de Neeling 2

Hein Vergeer: ,,Mooie en spannende wedstrijden gezien. Vooral mooi de mentale weerbaarheid van Ronald Mulder. Prima combinatie van allround en sprint.”

Ronald Mulder 10

Jan Blokhuijsen 10

Patrick Roest 4

Jan Smeekens 4

Marcel Bosker 2

Marije Joling 10

Ireen Wüst 10

Yvonne Nauta 4

Anice Das 4

Carlijn Achtereekte 2

Hilbert van der Duim: ,,Spanende Nederlandse kampioenschappen, met name door de afwezigheid van een aantal favorieten bij wie dit niet in de voorbereiding paste. Ronald Mulder nu ook snel op de 1000 meter waar zijn olympische broer Michel nog zoekende is. Dai Dai Ntab komt niet echt uit de verf als een toernooirijder. Overwinningen van Jan Blokhuijsen en Marije Joling in het klassement tot het eind toe spannend door Patrick Roest en Yvonne Nauta. En veel publieke belangstelling.”

Ronald Mulder 7

Jan Blokhuijsen 7

Patrick Roest 6

Jan Smeekens 6

Marcel Bosker 4

Ireen Wüst 7

Marije Joling 7

Yvonne Nauta 6

Anice Das 6

Carlijn Achtereekte 4

Jochem Uytdehaage: ,,Bij de vrouwen denk ik dat Yvonne Nauta denkt: ‘laat ik nou eens leren sprinten’. Opvallend vind ik het klasse-verschil op de 1000 meter bij de dames. Ireen Wüst slaat een mega gat. Mooi om te zien dat Jan Blokhuijsen het ok doet, maar vooral opvallend: de 1500 van Patrick Roest. Bij de heren sprint verdient Ronald de titel door met name zijn laatste 1000 meter te winnen. Dat is klasse.”

Ronald Mulder 8

Jan Blokhuijsen 6

Patrick Roest 4

Jan Smeekens 3

Marcel Bosker 2

Ireen Wüst 6

Marije Joling 6

Yvonne Nauta 3

Anice Das 3

Sanneke de Neeling 2

Jos Valentijn: ,,Ondanks afzeggingen van de toppers een meer dan interessant NK gezien zowel bij het allround als bij de sprint.”

Ronald Mulder 10

Jan Blokhuijsen 10

Patrick Roest 4

Jan Smeekens 4

Pim Schipper 2

Marije Joling 10

Ireen Wüst 10

Anice Das 5

Carlijn Achtereekte 3

Yvonne Nauta 2

Rintje Ritsma: ,,Ondanks de afmeldingen van een aantal schaatsers dat het NK nog een beetje glans moest geven, heb ik naar een leuk NK zitten kijken. Dit komt dan met name door de jongere rijders die het goed doen. Patrick Roest plaatst zich voor het WK in Hamar en dat kan zomaar zijn doorbraak zijn in het internationale schaatsen. Een podiumplaats voor hem is niet uitgesloten.”

Ronald Mulder 8

Jan Smeekens 7

Jan Blokhuijsen 6

Patrick Roest 5

Marcel Bosker 4

Ireen Wüst 8

Marije Joling 7

Anice Das 6

Sanneke de Neeling 5

Yvonne Nauta 4

Yvonne van Gennip: ,,Ondanks afzeggingen toch een spannend kampioenschap met veel mooie kampioenen en een paar goede jonge rijders: Patrick Roest en Marcel Bosker. Belangrijk voor de toekomst. Ireen Wüst klasse apart! Bijzonder dat zij nu pas de Nederlandse titel op de sprint aan haar spectaculaire erelijst kan toevoegen.”

Ronald Mulder 10

Jan Blokhuijsen 10

Patrick Roest 4

Jan Smeekens 4

Pim Schippers 2

Ireen Wüst 10

Marije Joling 9

Anice Das 7

Carlijn Achtereekte 2

Yvonne Nauta 2

Publiek:

Ronald Mulder 8

Jan Blokhuijsen 7

Patrick Roest 6

Dai Dai Ntab 5

Jan Smeekens 4

Ireen Wüst 8

Anice Das 7

Marije Joling 6

Jorien ter Mors 5

Linda de Vries 4

Stand:

Mannen

1. Sven Kramer 437

2. Kjeld Nuis 323

3. Kai Verbij 274

4. Jorrit Bergsma 209

5. Jan Blokhuijsen 170

6. Dai Dai Ntab 166

7. Ronald Mulder 136

8. Patrick Roest 133

9. Jan Smeekens 96

10. Bob de Vries 33

11. Evert Hoolwerf 31

12. Erik Jan Kooiman 20

13. Marcel Bosker 18

14. Thomas Krol 13

15. Pim Schipper 13

16. Douwe de Vries 9

17. Mats Stoltenborg 5

18. Gary Hekman 5

19. Jouke Hoogeveen 2

Vrouwen

1. Ireen Wüst 521

2. Marrit Leenstra 373

3. Jorien ter Mors 305

4. Antoinette de Jong 249

5. Marije Joling 130

6. Melissa Wijfje 98

7. Carlijn Achtereekte 75

8. Yvonne Nauta 60

9. Anice Das 55

10. Carien Kleibeuker 46

11. Irene Schouten 41

12. Linda de Vries 26

13. Sanneke de Neeling 17

14. Manon Kamminga 16

15. Janine Smit 5

16. Suzanne Schulting 5

17. Bo van der Werff 4

18. Annouk van der Weijden 4

19. Floor van den Brandt 3