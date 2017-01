"Ik ben allereerst trots op de manier waarop we deze wedstrijd doorgekomen zijn", zei trainer Robert Molenaar tegenover RTVNH. "We hebben strijdlust getoond en goed samengewerkt op het veld. En met een beetje meer geluk was het binnen negentig minuten al onze kant op gevallen. Nu verlies je uiteindelijk via strafschoppen en moet je mentaal wel even een pas op de plaats maken. Straks komt namelijk wel het moment dat je een knal in je gezicht krijgt."

Ritueeltjes

De thuisclub kwam in de verlenging op achterstand, maar maakte snel gelijk en verspeelde vervolgens in de strafschoppenserie tot twee keer toe een 'voorsprong'. "Ik dacht dat we ze hadden gebroken", zei Bert Steltenpool nadat Mart Dijkstra had verzuimd de Rotterdammers via de vijfde penalty naar de laatste vier te schieten. "Helaas was het anders", zei de spits, die zelf de vierde Volendamse strafschop miste. "We oefenen vaak op de training, hebben onze vaste ritueeltjes, maar het liep niet zoals we wilden."

Molenaar vindt dat strafschoppen wel degelijk te trainen zijn. "Als jij bij het neerleggen van de bal daar je aandacht op richt, heb je je aandacht niet bij het publiek, om het zo maar eens te zeggen. Dit verhaal stamt al uit vorig seizoen en hebben we vaak langs laten komen. Maar de twee spelers die er het meest op oefenen (Steltenpool en Kevin van Kippersluis, red.) schieten hem in de tribune. Dat geeft dus ook geen enkele garantie."