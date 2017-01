Jarenlang stond Wawrinka in de schaduw van Federer. Maar sinds de Zweed Magnus Norman hem in 2013 onder zijn hoede nam, is de onzeker ogende Zwitser veranderd in een killer op de baan. De afgelopen drie jaar sloeg hij telkens toe bij één van de vier grote toernooien. Federer wacht daarentegen al sinds 2012 op zijn achttiende titel bij een grandslamtoernooi.

Speciaal

Wawrinka, die in de kwartfinale Jo-Wilfried Tsonga versloeg, geeft aan dat hij de confrontaties met Federer tegenwoordig met meer vertrouwen ingaat. "Als ik de baan op stap, maakt het niet meer uit wie er tegenover mij staat. Ik weet wat ik moet doen. Zeker tegen Roger. Dat zijn altijd speciale duels, want hij is zo goed, de beste speler uit de geschiedenis. Hij heeft op alles een antwoord. Maar ik heb hem al eens verslagen tijdens een grandslamtoernooi. We zullen zien.” Wawrinka won op het gravel van Monte Carlo twee keer van Federer. In 2015 blies hij zijn illustere landgenoot op Roland Garros met zelden vertoond powertennis van de baan. De andere zeventien onderlinge ontmoetingen gingen wel allemaal verloren.

Tennisfans van over de hele wereld vroegen zich af of de 35-jarige Federer het na een half jaar afwezigheid de wereldtop nog lastig zou kunnen maken. Het antwoord kwam de afgelopen anderhalve week zonder aarzeling: ja dus. Voor Wawrinka kent zijn spel in ieder geval geen geheimen meer.

Tel kwijt

"Stan en Rafa (Nadal, red.) zijn de twee spelers die mijn spel het beste kennen. Ik heb zo vaak tegen ze gespeeld. Ik heb echt geen idee hoe vaak ik met Stan heb getraind. Ik ben de tel kwijtgeraakt”, aldus de vader van vier kinderen. Het publiek in de Rod Laver Arena zal voornamelijk op zijn hand zijn. Federer zegevierde vier keer in Melbourne, maar de laatste vijf keer dat hij de halve finale bereikte, werd hij uitgeschakeld.