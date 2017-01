Nadal won met 6-4 7-6 (7) 6-4 en treft in de halve eindstrijd de Bulgaar Grigor Dimitrov, die eerder op woensdag te sterk was voor de Belg David Goffin.

Nadal verloor drie jaar terug de finale van de Australian Open en won later dat jaar Roland Garros. Sindsdien lukte het de 30-jarige tennisser niet meer om bij een grandslamtoernooi verder te komen dan de kwartfinale. De andere halve eindstrijd op de Australian Open gaat tussen de Zwitsers Roger Federer en Stanislas Wawrinka.

Milos Raonic feliciteert Rafael Nadal. Foto: FOTO AP

Zes setpunten

De tweede set was woensdag van doorslaggevend belang in de partij tussen de als negende gerangschikte Nadal en Raonic. De lange Canadees kreeg liefst zes setpunten, maar wist ze geen van alle te benutten. De derde set ging gelijk op, totdat Nadal bij 5-4 toesloeg op de service van Raonic, die door de uitschakeling moet wachten op zijn eerste grandslamzege.

Vorig jaar bereikte de 26-jarige Raonic de halve eindstrijd op de Australian Open, waar Andy Murray hem de baas was. Op Wimbledon drong Raonic door tot de eindstrijd, maar ook daarin bleek de Schot te sterk voor hem. Raonic en Krajicek bereikten in december een akkoord over samenwerking.

Één keer eerder eindzege

Nadal won de Australian Open tot dusverre één keer, in 2009. In 2012 en 2014 bereikte hij ook de finale in Melbourne, maar beide keren trok de Spanjaard toen aan het kortste eind.