Voor het eerst sinds 2014 staat Nadal weer in de halve eindstrijd op een grandslamtoernooi. De Spanjaard rekende woensdag in de kwartfinale in Melbourne af met de als derde geplaatste Milos Raonic, die sinds kort wordt gecoacht door de Nederlander Richard Krajicek.

Raonic reageerde nuchter na zijn nederlaag. ,,Ik heb in de tweede set kansen gehad, maar verder was er weinig waar ik me aan vast kon houden.''