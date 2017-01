Nakamba terug bij Vitesse na exit Afrika Cup

Nakamba kwam met koffer en al aan in Arnhem en stond woendagmiddag direct weer op het trainingsveld. ,,Ik ga ervan uit dat hij inzetbaar is”, aldus trainer Henk Fraser. ,,Marvelous is vanuit Gabon via Parijs direct weer deze kant opgekomen. Dat zegt ook wel iets over hoe de wedstrijd tegen Feyenoord leeft.”

Nakamba start naar verwachting direct weer in de basis tegen de Rotterdammers. Hij miste de competitieduels met FC Twente en FC Groningen. Tegen Feyenoord is ook Lewis Baker, terug van een schorsing, weer van de partij. Navarone Foor is juist geschorst.