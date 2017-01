Nog onduidelijkheid over ernst blessure Virgil van Dijk

Zondag viel de aanvoerder van The Saints tegen Leicester City vlak na rust uit met een enkelblessure. Volgens Britse media is hij mogelijk tot drie maanden uit de roulatie.

"We wachten nog op de uitkomst van de scans voor we met zekerheid iets kunnen zeggen", laat Southampton weten. 'Van Dijk mist woensdagavond sowieso de return in de halve finale van de League Cup tegen Liverpool.

Een eventuele zware blessure van Van Dijk zou ook een tegenvaller betekenen voor bondscoach Danny Blind. De verdediger was de laatste duels een vaste waarde in Oranje. Op 25 maart speelt het Nederlands elftal tegen Bulgarije in de strijd voor een WK-ticket.