De oud-speler van onder meer Celtic en Southampton speelde sinds medio 2015 bij AIK en maakt transfervrij de overstap naar FC Twente. "Met Hooiveld halen we een zeer ervaren verdediger in huis", aldus technisch directeur Jan van Halst. "Jos is bovendien een linksbenige verdediger en ook in dat opzicht is hij, mede gezien het vertrek van Giorgos Katsikas, een goede aanvulling op de selectie."

"Ik ben blij dat ik bij FC Twente heb getekend", zegt Hooiveld zelf. "Mijn moeder komt uit Delden, dus ik voel zeker ook een band met de regio en in die zin voelt het ook wel een beetje als 'thuis'. Trainer Rene Hake ken ik nog uit mijn periode bij FC Emmen, toen ik daar in de B-jeugd speelde en Rene hoofd opleidingen was. Met mijn ervaring hoop ik een mooie bijdrage te kunnen leveren.