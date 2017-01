Cambuur stunt ook in Utrecht

Cambuur trad aan met vijf verdedigers. FC Utrecht had in de beginfase moeite om door dat defensieve blok van de Friezen te komen. De eerste echte kans werd na een halfuur direct benut. Centrumverdediger Ramon Leeuwin, oud-speler van Cambuur, kopte raak uit een hoekschop.

De bezoekers speelden vervolgens wat verder van het eigen doel vandaan, maar tot grote mogelijkheden leidde dat voor rust niet. FC Utrecht kwam wel in de buurt van een treffer via Yassin Ayoub, die een vrije trap net over het doel van Leonard Nienhuis schoot.

Ook de volgende grote kans was voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Richairo Zivkovic bekroonde een goed uitgespeelde counter net niet met een doelpunt. Zijn inzet werd vlak voor de doellijn weggehaald.

Duel komt na rust los

Direct na rust kwam Cambuur op gelijke hoogte. Ayoub haakte Martijn Barto in het strafschopgebied. Die actie werd door scheidsrechter Pol van Boekel terecht bestraft met een penalty. Erik Bakker, de captain van de Friezen, schoot het buitenkansje binnen: 1-1.

Nienhuis liet enkele minuten later een schot van Nacer Barazite los, maar Cambuur ontsnapte vervolgens dankzij de eigen defensie aan een nieuwe achterstand. Barto was halverwege de tweede helft wel trefzeker. De spits, die eerder beide goals maakte in het gewonnen bekerduel met Ajax, kopte raak.

Een kwartier voor tijd leek FC Utrecht te mogen aanleggen voor een strafschop, na een vermeende handsbal van Omar El Baad. Sébastien Haller stond al klaar om de penalty te gaan nemen, toen Van Boekel na het raadplegen van de videomonitor besloot om zijn beslissing terug te draaien.

FC Utrecht-middenvelder Barazite raakte tien minuten voor tijd nog de paal. SC Cambuur leek op weg naar een nieuwe stunt, maar in de slotminuut van de reguliere speeltijd werd het toch nog 2-2. Willem Janssen vond Nienhuis nog op zijn weg, maar Giovanni Troupée benutte de rebound.

Verlenging en penalty's

Haller kreeg in de verlenging de eerste kans, maar hij schoot rakelings naast. Barazite liet een grote kans onbenut door de bal net naar de verkeerde kant van de paal te koppen. Cambuur liet zich aanvallend alleen even zien bij een inzet van Xander Houtkoop. Goalie David Jensen bracht redding. Zakaria Labyad maakte in de slotminuten nog zijn debuut voor FC Utrecht.

Een strafschoppenserie bepaalde uiteindelijk wie zich na Sparta als tweede club plaatste voor de halve finales van de KNVB-beker. Leeuwin was na vier rake penalty's de eerste die miste, maar ook Houtkoop scoorde vervolgens niet. Janssen raakte de onderkant van de lat, Jergé Hoefdraad zette Cambuur op voorsprong. Haller schoot ook raak, waarna Farshad Noor miste.

Na een reeks van rake strafschoppen miste Kristoffer Peterson. Jamiro Monteiro scoorde wel (de 6-7), waardoor Cambuur de halve finales bereikte.