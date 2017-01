Shane Long maakte in de slotfase aan alle onzekerheid een einde voor Southampton. Na een fraaie counter maakte de Ier het enige doelpunt. Vlak daarvoor had Georginio Wijnaldum als invaller zijn opwachting gemaakt bij Liverpool.

In de finale, die op Wembley wordt afgewerkt, neemt Southampton het op tegen Hull City of Manchester United. Die twee clubs treffen elkaar donderdagavond in Hull. United heeft de beste papieren in de Engelse havenstad. Het elftal van trainer José Mourinho zegevierde tijdens het heenduel met 2-0.