De Jong doelde daarmee op het niet verboden trucje van de coach van de Arnhemmers, die Eloy Room tegen FC Groningen een blessure liet faken om zo een time-out in te lassen.

Meer dan fatsoenlijk

"Ik kan er niets mee. We leven in een land waar iedereen zijn mening mag hebben, zelfs meneer Gijs de Jong”, zegt Fraser desgevraagd. "Volgens mij houd ik mij aan de regels van hem en zijn mensen. Misschien kan meneer Gijs de Jong wat info inwinnen bij zijn scheidsrechters. Ik gedraag me meer dan fatsoenlijk langs de kant. Ik overtreed de regels niet. Anders had zijn tuchtcommissie mij meedogenloos aangepakt. Wat zijn belang is om dit nu te zeggen, geen idee.”

Foto: ANP

De Jong schrijft in zijn column dat hij vroeger ontzag had voor de Feyenoorder Fraser, die hij ’vervloekte als hij tegen mijn club speelde’. "Kijk, ik begrijp dat het een aantal mensen bezighoudt. Het hangt er ook vanaf aan welke kant je staat. Als Wouters een elleboog geeft aan Gascoigne of Van der Sar naar de grond duikt bij een ’kopstoot’ van Ortega, dan hoor je niemand. Dan is het professioneel. Nogmaals, als er een regel voor zou zijn, zou ik mij er te allen tijde aan houden.”