Mollema 'ging als een malle': 'Nu wel een beetje moe'

Mollema werd tweede in de tijdrit van 11,9 kilometer en is daardoor na drie etappes ook tweede in het algemeen klassement. "Ik ben tevreden met het resultaat", aldus de kopman van Trek-Segafredo. "Ik voelde me vandaag goed. Dat was de laatste weken ook al zo en dit is de bevestiging."

"Het was een tijdrit op kracht en het resultaat is goed. Met het oog op het klassement pak ik tijd op alle klimmers en klassementsfavorieten. Dat is gunstig met het oog op de finish bergop van vrijdag." Mollema hield onder meer Vincenzo Nibali ruim een halve minuut achter zich, terwijl Rui Costa al meer dan 50 tellen toe moest geven.

Laurens ten Dam, voormalig ploeggenoot van Mollema, was onder de indruk, zo bleek uit zijn tweet: "Ik denk dat Bauke Mollema in januari ook al 'als een malle' rijdt."

De Vuelta a San Juan duurt nog tot en met zondag.