Jamaicaan in beroep: Bolt mag nog hopen op gouden medaille

Carter zegt dat hij onschuldig is en stapt daarom naar het CAS, liet hij via zijn advocaat Stuart Stimpson weten.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft bloed- en urinemonsters die bij de sporters zijn afgenomen tijdens de Spelen van 2008 en Londen 2012 opnieuw laten testen, met de nieuwste technieken. Carter zou zijn betrapt op het verboden stimulerende middel methylhexanamine.

Met Carter als slotloper pakte Jamaica in 2008 de olympische titel in een wereldrecord van 37,10, dat vier jaar later werd aangescherpt tot 36,84.